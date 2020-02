Coupe de France : le PSG écrase Dijon 6-1 et file en demi-finales

Paris, France

Les footballeurs parisiens se sont largement imposés, ce mercredi, sur la pelouse de Dijon. Victoire 6-1 qui propulse les Rouge et Bleu dans le dernier carré de la Coupe de France. Le PSG rejoint le tenant du titre Rennes, qualifié dès mardi, en demi-finales. Le club de la capitale s'est imposé grâce à Kylian Mbappé (44e), Thiago Silva (50e), Pablo Sarabia (59e, 90e+1) et deux buts contre leur camp de Wesley Lautoa (2e) et Senou Coulibaly (85e).

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu, ce jeudi, vers 20h45. Les rencontres se disputeront le 4 mars prochain. De quoi alourdir un peu plus le calendrier des prochaines semaines des Parisiensavant le match retour des 8es de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.

Un dernier voyage avant Dortmund

Le PSG aura un dernier déplacement à effectuer en Ligue 1 avant d'aller défier Dortmund en Ligue des champions. Les hommes de la capitale ont rendez-vous samedi, à 17h30, sur la pelouse d'Amiens, pour la 25e journée de Ligue 1. Une affiche à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.