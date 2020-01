Coupe de France : le PSG affrontera Lorient en 16e de finale

Le Paris Saint-Germain connaît son adversaire pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les Rouge et Bleu iront à Lorient. Le Red Star sera opposé à Nice et le Paris FC va recevoir Saint-Étienne. Les matchs auront lieu les 18 et 19 janvier prochain.