Coupe de France : le PSG éliminé par l'OM, 2 à 1 en huitièmes de finale

Ce mercredi, dans un stade vélodrome en fusion, les Parisiens se sont inclinés 2 à 1 face à l'Olympique de Marseille pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Le PSG se fait sortir de la compétition.

C'est l'OM qui a ouvert le score à la 31ème minute, grâce à Alexis Sanchez.

Paris a égalisé à la 45ème minute de jeu, grâce au but de Sergio Ramos... Avant que l'OM ne marque son deuxième but à la 57ème, l'arraquant ukrainien Alexis Sánchez a envoyé un coup de canon au fond des filets, et les Parisiens n'ont pas réussi à égaliser, l'arbitre a refusé le but du parisien Sergio Ramos à la 90ème minute.

En 6 jours, Paris affronte Marseille en Coupe, Monaco en Championnat et Munich en Ligue des Champions.