COUPE DE FRANCE - Le PSG en quart de finale, voyage au bout de l'ennui (3-0 après prolongation contre Villefranche)

Lyon, France

On va finir par croire que le Groupama Stadium de Lyon n'est pas la tasse de thé du PSG. Trois jours après avoir été battu par l'OL en championnat (2-1), le PSG a ramé pendant 120 minutes pour venir à bout de la modeste équipe de Villefranche en Beaujolais (N1). Un succès 3 buts 0 qui s'est dessiné en prolongations grâce à des buts de Draxler (102', 1-0), Diaby (113', 2-0) et Cavani (118', 3-0). Le tenant du titre continue sa route dans cette coupe de France mais à 6 jours des 8èmes de finale de Ligue des Champions - et même avec une équipe remaniée - ce PSG n'a pas rassuré.