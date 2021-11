Coupe de France : Le PSG et les clubs d'IDF qualifiés pour les 32èmes de finale sont fixés sur leur sort

Si l'on doit faire un résumé du tirage au sort des 32èmes de finale de Coupe de France de football pour les clubs de la région île de France, on peut annoncer trois tirages très compliqués, deux accessibles et un très facile.

Et on commence par le week-end de folie pour trois clubs, le Samedi 18 et Dimanche 19 décembre, Linas-Montlhéry (N3), le Red Star (N) et le Paris.FC (L2) vont recevoir respectivement Angers, Lyon et Monaco, trois clubs de L1.

Versailles et Créteil vernis au tirage

Même si rien est fait, le club de du FC Versailles 78 qui évolue en Nationale 2 (quatrième échelon national) a obtenu un tirage favorable. Le club des Yvelines va recevoir Sarre Union (N3) ou Solidarité Scolaire (R1-Guadeloupe). Créteil (N) aussi n'a pas à se plaindre sur le papier de son tirage avec un déplacement en banlieue lyonnaise à Venissieux (R1).

Le PSG fait des heureux

Lors des 32èmes de Finale, tous les petits clubs rêvent de tomber sur le PSG. Et à ce petit jeu, c'est l'entente Feignies-Launoye (N3) qui a tiré le gros lot et qui va affronter le double tenant du titre (4e de sa poule de N3). Le club du nord va recevoir le PSG de Lionel Messi et Kylian Mbappé. La rencontre sera sûrement délocalisée et devrait se jouer à Valenciennes ou dans un autre grand stade du nord le 18 ou 19 décembre prochain.