Coupe de France : le PSG perd sa couronne au profit de Lyon (1-2)

Il n'y aura pas de quatrième Coupe de France dans l'armoire à trophées de la section féminine du PSG, en tout cas pas pour l'instant. Les Parisiennes, tenantes du titre, ont perdu face à Lyon 2 buts à 1 ce samedi en finale.

Une finale pas très spectaculaire

Le PSG a dû faire face à une véritable muraille lyonnaise ! Les Parisiennes, sans Katoto et Diani, ont très vite compris, dès le début de la rencontre, que les lignes de défense adverses seraient difficiles à franchir. Manque de conviction, manque d’organisation, erreurs, le PSG fait face à un premier coup de pression dès la 8e minute. Sur un corner pour l’OL, la gardienne parisienne, Constance Picaud, empêche Wendy Renard de concrétiser la première occasion du match. Mais il ne faut pas beaucoup de temps au pressing lyonnais pour se créer une nouvelle occasion et conclure : sur un ballon perdu, la Norvégienne Ada Hegerberg frappe du pied gauche en ne laissant aucune chance à Picaud. 1-0 à la 12e minute.

Et la domination continue, même si les Parisiennes arrivent à garder plus longtemps la balle. La milieu de terrain du PSG Ashley Lawrence cafouille dans la surface en tentant de dégager un ballon de la tête. La lyonnaise Daniëlle van de Donk ne loupe pas l’occasion de décaler de suite vers Hegerberg à nouveau pour un deuxième but à la 23e minute.

Pendant encore 10 minutes, le PSG reste sous l’eau, manque de peu d’encaisser un troisième, avant de se reprendre. Les Parisiennes commencent, à partir de la demi-heure de jeu, à se construire de premières véritables occasions. À la 35e minute de jeu, la latérale gauche lyonnaise Selma Bacha accroche Lawrence. L’arbitre siffle un pénalty majeur pour le PSG. C’est l’occasion de se remettre en selle. Ramona Bachmann trouve le chemin des filets et permet aux Parisiennes de remonter à 2-1. De quoi donner confiance au PSG pour tenir tête aux Lyonnaises jusqu’à la mi-temps.

À la pause, pas d’électrochoc de la part de l’entraineur du PSG, Gérard Prêcheur : les Parisiennes subissent à nouveau la pression de l’OL, qui multiplie les occasions. Faute d’efficacité, Prêcheur fait évoluer son milieu de terrain, en faisant sortir Sandy Baltimore et Jackie Groenen, remplacées par Lieke Martens et Manssita Traoré. À la 64e minute, l’arbitre ne siffle pas un second pénalty au PSG après un tacle de Van de Donk sur les pieds de Traoré. À 25 minutes de la fin, le rythme de jeu tombe des deux côtés. La fatigue est là.

Prêcheur et Sonia Bompastor cherchent de la fraîcheur sur le banc, avec Eugénie Le Sommer et Sara Däbritz côté lyonnais et Korbin Albert et Mengwen Li côté parisien, sans succès. Les accrochages s’enchaînent. La milieu lyonnaise Damaris Egurrola est sanctionnée d’un jaune pour un tacle trop appuyé à la 74e minute, puis d’un second pour un autre tacle à la 86e minute. L’OL termine à dix, mais même les cinq minutes de temps additionnel ne permettront pas au PSG de revenir au score. Les Parisiennes, qui n’ont pas réussi à percer la défense lyonnaise, sont passées à côté de cette finale de Coupe de France.

Les deux équipes vont se retrouver en championnat dès dimanche prochain à 21h au Parc des Princes pour l'avant-dernière journée du championnat. En cas de succès face aux Lyonnaises, les Parisiennes passeraient premières du championnat.