Coupe de France : le PSG qualifié après sa victoire contre Lille (3-0)

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France de football en battant Lille (3-0), au Parc des Princes, ce mercredi 17 mars. Mauro Icardi et Kylian Mbappé permettent à Paris de s'imposer face au leader de Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé pour se qualifier en 8e de finale avancé de Coupe de France, ce mercredi 17 mars, contre Lille. Pas perturbé par sa défaite de dimanche contre Nantes (1-2), le PSG a dominé le leader de Ligue 1 au Parc des Princes (3-0) pour avancer en quarts de finale de cette compétition dont il est tenant du titre. Dès la 9e minute, Mauro Icardi donnait l'avantage à Paris suite à un centre de Di Maria mal négocié par la défense et le gardien lillois. Les Rouge et Bleu doublaient la mise en fin de première mi-temps, Kylian Mbappé transformant un pénalty qu'il avait lui-même obtenu (41e) quelques secondes seulement après avoir remplacé Mauro Icardi, blessé.

Navas encore décisif

Le portier du PSG Keylor Navas, une semaine après avoir arrêté un pénalty de Messi, a récidivé en deuxième mi-temps en stoppant un nouveau tir au but frappé par Yazici (79'). Déjà en première période il avait été décisif face à Yilmaz, puis en deuxième période face aux deux Jonathan de Lille, Bamba et David. Dans les arrêts de jeu, pour son 101e match sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé assomait Lille (3-0). Paris est en quarts de finale et enchaîne son 39e match sans défaite en coupe de France.