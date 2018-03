Paris, France

Avec ou sans Neymar, la même punition pour l'Olympique de Marseille. Les joueurs marseillais se sont inclinés au Parc des Princes 3 buts à 0 ce mercredi soir en quarts de finale de la Coupe de France. Comme trois jours plus tôt en Ligue 1. Malgré de nombreux changements de part et d'autre, le Paris Saint-Germain était bien trop fort pour cette équipe phocéenne, qui aura néanmoins tenu quasiment une mi-temps. Steve Mandanda, de retour dans la cage marseillaise, s'inclinait pour la première fois dans le temps additionnel, sur une frappe d'Angel Di Maria (45e+1). L'ailier argentin, remplaçant désigné de Neymar, doublait la mise dès le retour des vestiaires (48e). La coupe était déjà pleine pour l'OM. Résigné, Rudi Garcia sortait ses meilleurs joueurs (Thauvin, Luiz Gustavo) avant même l'heure de jeu. Ultra-dominateur, Paris inscrira un troisième but à la 81e par Edinson Cavani.

Tirage au sort ce jeudi

Qualifié pour les demi-finales pour la quatrième année de suite, le PSG connaîtra son adversaire ce jeudi soir à l'issue de Caen-Lyon. Deux clubs de National 1 sont déjà qualifiés : les Herbiers et Chambly, tombeurs respectifs de Lens et Strasbourg.

Neymar opéré

Juste avant le coup d'envoi, le Paris Saint-Germain avait confirmé dans un communiqué l'opération imminente de Neymar Jr au Brésil. Aucune date n'a été avancée pour son retour à la compétition. "Nous avons pris la décision tous ensemble, le club, le joueur et le médecin de la sélection brésilienne" a précisé le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. "C'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais on n'a pas le choix".

"C'est un coup dur pour lui, a réagi le milieu Marco Verratti. On est triste, on a perdu notre meilleur joueur mais on a des joueurs fantastiques, et on aura besoin de tout le monde pour aller chercher cette qualification contre le Real".