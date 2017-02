Coupe de France : Le PSG s'offre une qualifcation en 8ème de finale sans forcer face à Rennes (victoire 4-0)

Face à une équipe rennaise complétement hors sujet, le PSG n'a pas eu à forcer pour se qualifier en 8èmes de finale de coupe de France. Victoire du tenant du titre 4 buts à 0, Draxler et Ben Arfa ont régalé dans cette rencontre. Paris connaîtra son adversaire jeudi à 18h.

Il y a des soirs comme ça où vous pensez que le PSG va peut être avoir des difficultés et puis ... non. Grâce à une équipe composée de quelques titulaires et de nombreux remplaçants, le PSG n'a pas tremblé face à Rennes. Une équipe bretonne très faible et hors sujet qui s'est lancé manger. Paris avec ses talents à ensuite faite la suite, Draxler a inscrit un doublé (28' et 69'), Lucas (38') et Ben Arfa a clôturé le travail (91'). A noter dans cette rencontre, le retour pendant 20 minutes de l'argentin Javier Pastore, passeur décisif sur le 4ème but. Paris a donc géré et fait tourner pour une soirée parfaite. Prochain tour prévu le 1er Mars prochain pour les parisiens qui connaitront le nom de leur futur adversaire ce jeudi à 18h.

Les 4 goooooollllllssss avec Bruno Salomon et Eric Rabesandratana