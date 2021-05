Coupe de France : le PSG sacré face à Monaco (2-0)

Au terme d'une finale plutôt fermée, le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur l'AS Monaco en finale de la coupe de France ce mercredi soir à Saint-Denis en l'emportant 2-0. Kylian Mbappé a délivré une passe décisive et marqué un but.

Grâce à sa victoire 2-0 face à l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain a remporté ce mercredi soir la quatorzième coupe de France de son histoire. Mauro Icardi (19e) et Kylian Mbappé (81e) sont les deux buteurs parisiens du soir.

Mbappé encore une fois incontournable

Si l'affiche entre le deuxième et le troisième de Ligue 1 faisait rêver, le match n'a pas vraiment été à la hauteur. Et au milieu de l'ennui, la lumière est venue une fois de plus pour le PSG de Kylian Mbappé. Très en jambes, l'attaquant parisien s'est illustré dès la 19e minute en profitant d'une grossière erreur de Disasi et délivrant une passe décisive à Mauro Icardi (1-0). Face à des Monégasques incapables de trouver la solution pour inquiéter le tenant du titre, le PSG a fait le dos rond. Et le break victorieux est encore venu de Kylian Mbappé, qui en fin de match a d'abord trouvé la barre transversale sur un lob sublime (80e) avant de finalement se muer en buteur sur un bon ballon de Di Maria pour le 2-0 (81e).

Le PSG et Monaco s'affronteront à distance dimanche en Ligue 1, avec Lille également, pour le titre de champion de France lors de la 38e et ultime journée de Ligue 1 (21h).

Le film du match