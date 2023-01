Coupe de France : le PSG sans Neymar, Mbappé et Messi face Châteauroux (N)

Pour Châteauroux, le 7, le 10 et le 30 sont en vacances, au soin et au repos

On a une petite pensée émue pour les spectateurs du stade Gaston-Petit de Châteauroux. Ceux ou celles qui ont payé certains billets très chers (+ de 100euros) pour voir le PSG et ses stars en 32e de finale de Coupe de France mais qui finalement ne verront pas les superstars.

En plus de Kylian Mbappé (en vacances) et Lionel Messi (en reprise), Christophe Galtier a annoncé que le Brésilien Neymar ne disputera pas ce match afin de "traiter la grosse entorse de la cheville" contractée lors du Mondial. Et le technicien de préciser "l'absence de Neymar était prévue depuis un certain temps. Les joueurs partis à la Coupe du monde ont été bilantés par notre staff médical, et on avait décidé que "Ney" allait traiter sa grosse entorse de la cheville dans cette période-là".

Le Brésilien ne va manquer que le match de Châteauroux et devrait revenir au même moment que Lionel Messi face à Angers le mercredi 11 janvier prochain.

Navas et les jeunes sur le pont

Ces absences combinées au rang de l'adversaire - Châteauroux évolue en National, le troisième échelon du football français - donneront "une opportunité pour certains jeunes de pouvoir démarrer ou avoir plus de minutes", a également expliqué Christophe Galtier. Sur ce match, on devrait voir pour remplacer la MNM des joueurs comme Ekitike, Soler ou encore Sarabia mais aussi en défense le jeune Bitshiabu et la pépite du milieu de terrain Warren Zaïre-Emery.

De plus l'entraîneur a aussi annoncé que le Costaricien Keylor Navas débuterait dans les cages du Paris Saint-Germain, plutôt que l'Italien Gianluigi Donnarumma, titulaire habituel du poste.