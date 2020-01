Coupe de France : le Puy-en-Velay éliminé aux tirs au but face à Limonest

Les joueurs du Puy Foot 43 Auvergne ont perdu leur match de 32ème de finale de Coupe de France. Ils affrontaient Football Club Limonest Saint-Didier, club de N3, deux divisions en dessous des Altiligériens. Il y avait 1-1 à la fin du temps réglementaire, et Limonest l'a emporté aux tirs au but.

C'est une énorme déception pour les footballeurs du Puy Foot 43 Auvergne (N1). Ils ont été éliminés en 32ème de finale de la Coupe de France après la séance de tirs au but (1-1, 3 tirs au but à 1). Ils affrontaient le Football club Limonest Saint-Didier-au-Monts-d'Or au parc des sports Courtois Fillot de Limonest.

Un match fort en tension, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager ni pendant le temps réglementaire ni pendant les deux périodes de prolongation. Tout s'est joué aux tirs au but. C'est finalement Limonest qui s'est imposé 3 tirs au but à 1.

"C'est une énorme déception", a réagi Christophe Gauthier, le président du club. "On est dans une saison difficile et on avait l'opportunité de se donner une éclaircie, mais bon c'est la vie du foot, il faut savoir rebondir, on a l'objectif de se maintenir en Nationale cette saison et on va tout faire pour y arriver."

Le Puy mené à la mi-temps

Le match a commencé sur les chapeaux de roues : des cartons jaunes et des frappes des deux côtés du terrain, avant un temps de jeu clairement favorable aux joueurs du Puy Foot. Il y a eu des occasions, mais c'est finalement Limonest qui ouvre le score quelques minutes avant la mi-temps (37ème).

Égalisation, tension à son comble et tirs au but

De retour des vestiaires, des Ponots déterminés s'appliquent à essayer d'égaliser. Ils y parviennent à la 60ème minute, sur une frappe de l'attaquant Maxime Fleury.

Le score n'a pas bougé jusqu'à la fin de la rencontre. Un but partout à la fin du temps réglementaire, Rien n'a bougé pendant les 15 minutes de la première prolongation, malgré l'exclusion d'un joueur du Football club Limonest Saint-Didier-au-Monts-d'Or.

Il a donc fallu en arriver aux tirs au but pour départager les deux équipes.

Mais malheureusement l'exercice a tourné au désavantage du Puy Foot 43 Auvergne. Limonest a remporté la séance de tirs au but. Score final : 1-1, 3 tirs au but à 1.

La dernière fois que le Puy a joué un 16ème de finale de Coupe de France, c'était en 1975 contre l'AS Saint-Étienne. A l'époque cela se jouait en aller-retour et la confrontation s'était soldée par deux défaites des Ponots : 2-1 au Puy et 6-0 au stade Geoffroy-Guichard.