Coupe de France : le Puy-en-Velay et Roche-St-Genest survivront-ils au 8e tour ?

On aurait jamais imaginé écrire ces lignes pour présenter les enjeux du 8e tour de la Coupe de France : c'est le FC Roche-St-Genest, modeste club de niveau R2, qui porte les derniers espoirs ligériens d'un parcours enthousiasmant dans la compétition. Il profite, si l'on peut dire, de la débâcle stéphanoise au tour précédent contre Rodez mais surtout de sa victoire dans le derby contre Savigneux au tour précédent.

ⓘ Publicité

Le stade local n'étant pas homologué pour un tel événement face à une équipe de Ligue 2, c'est à Feurs, au stade Rousson, qu'aura lieu la rencontre qui s'annonce déséquilibrée comme le reconnait le coach Clément Peillon : "Il y a tellement de niveaux d'écart qu'on a l'impression que le résultat est déjà fait ! Mais ces dernières années on a affrontée des équipes inférieures qui nous ont secoué. Un reste un match et plus le temps passera, plus ce sera simple pour nous et compliqué pour eux".

De son côté, le Puy-en-Velay est un peu plus à sa place au 8e tour de la Coupe de France. Les footballeurs de Nationale 1 sont largement favoris face aux amateurs de Thiers (R1) (ce samedi 17h) pour s'offrir le rêve d'une Ligue 1 au prochain tour en janvier.