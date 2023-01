Coupe de France : Le Puy-en-Velay s'incline face à Vierzon à l'issue des tirs au but

Les Ponots rêvaient d'atteindre les huitièmes de finale de la Coupe de France de football pour la seconde fois de leur histoire, mais les joueurs du Puy Foot 43 ont été éliminés ce dimanche 22 janvier. Le Puy-en-Velay (National) recevait Vierzon (N2) au stade Massot sous des températures glaciales. Avec un score nul au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont affrontées aux tirs au but et c'est Vierzon qui remporte le duel avec 5 buts inscrits contre 3.

ⓘ Publicité

Un but refusé et deux poteaux

Une défaite amère surtout que le Puy Foot 43 a su se créer des occasions durant le match. D'abord un but de Ben Fredj à la 11e minute, finalement refusé en raison d'un hors jeu et puis deux ballons qui meurent sur le poteau à la 71e et 73e minute. Pour Loïc Baal, milieu de terrain au Puy Foot, il ne faut pas avoir de regrets sur ce match "on voulait gagner avant d'arriver aux tirs au but, mais nous avons manqué d'efficacité. Il y a de la déception surtout que c'était un match largement à notre portée".

Plus de 2 500 supporters étaient au stade Massot, ce dimanche

De la déception, il y en a aussi dans les rangs des supporters du Puy-en-Velay. Jules regrette que les efforts n'aient pas payé : "je pense qu'on méritait mieux, on a la balle durant tout le match et on a eu beaucoup d'occasions". Alors, perdre aux tirs au but, pour lui, c'est "cruel', mais Alexandre, un autre supporter rappelle que dans le sport, parfois, "quand ça ne veut pas, ça ne veut pas... on aurait pu jouer toute la nuit et je pense que le ballon ne serait pas rentré". Alexandre a tout de même apprécié le spectacle et espère que ce match aura donné envie aux Ponots de venir supporter l'équipe en National : "c'est rare d'avoir autant de public et d'ambiance !"

Surtout que les bleus auront besoin de leur public en National, le Puy Foot 43 est 16e au classement et risque la relégation. Prochaine rencontre des hommes de Roland Vierra, c'est vendredi 27 janvier, face à Versailles.