Coupe de France : le Puy Foot 43 se déplace sur le terrain de Limonest dimanche pour son 32e de finale

Le Puy-en-Velay, France

Même si sur le papier Le Puy Foot semble mieux armé que Limonest pour cette rencontre, dans cette compétition tout est possible. Loïc Dufau, milieu de terrain au Puy foot 43, en a bien conscience, lui qui, en 2012, avec le Gazelec Ajaccio, club de national, était allé jusqu'en demi-finale de Coupe de France en s'imposant face à des équipes de Ligue 1. "Cette année-là, on avait battu Montpellier, le Montpellier qui finissait champion, on avait battu Toulouse, Troyes... en Coupe, il n'y a pas de match facile".

Alors pas question pour lui de mépriser le club de Limonest, même s'il évolue deux niveaux en dessous du Puy-en-Velay "à la base, en qualités intrinsèques, on est supérieurs à eux, mais, si on met tous les ingrédients comme en championnat, on met les chances de notre côté, mais il ne faut pas qu'on en mette moins".

Même prudence du côté du coach Roland Vieira qui prévient "on a vu le tour d'avant justement, Limonest a sorti une N1, ils ont sorti Villefranche qui fait partie des grosses équipes de notre championnat donc on voit bien qu'en Coupe de France ce qui est inscrit sur le papier ça ne compte pas beaucoup et donc si l'équipe de Limonest a ce niveau-là c'est que c'est une belle équipe et qu'on aura fort à faire pour aller se qualifier là-bas."

Une qualification pour les 16e serait historique

Limonest joue dans le même championnat que l'équipe réserve du Puy, alors Loic Dufau s'est renseigné "on sait que c'est une bonne équipe de N3, ils sont motivés pour essayer de faire l'exploit face à nous, mais nous aussi on est très motivés. Un 16e se serait historique pour le club. C'est ce qui nous pousse aussi à passer ce tour".

La dernière fois que le Puy a joué un 16e de finale de Coupe de France c'était en 1975 contre l'AS Saint-Étienne. A l'époque cela se jouait en aller-retour. Avec deux défaites des Ponots : 2-1 au Puy et 6-0 au stade Geoffroy-Guichard.

Mais avant de penser au 16e de finale, il faut passer les 32e et ce match contre Limonest ce dimanche à 17h15 au stade de la commune rhodanienne. Quatre mini-bus de supporters et plusieurs voitures personnelles (70 à 80 personnes en tout) partent du Puy dimanche pour assister au match et soutenir les joueurs.