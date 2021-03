Coupe de France : le Puy Foot a rendez-vous avec son histoire

Le défie est à la hauteur de l'enjeu pour le Puy Foot. Les Altiligériens reçoivent le FC Lorient en 16e de finale de la Coupe de France de football ce samedi (16h30). Pour le club de National 2, l'objectif est de décrocher, face à un club de Ligue 1, une qualification historique pour les 8e de finale de la plus vieille compétition de football en France. Un exploit jamais réalisé dans l'histoire du club.

Trois divisions séparent les Ponots des Merlus mais "d'autres l'ont fait avant nous explique Roland Vieira l’entraîneur du Puy Foot. Cela arrive même assez souvent que des clubs de N2 fassent tomber des clubs de Ligue 1. Sur un match tout peut se passer. On va essayer de les malmener le plus possible et surtout de montrer le meilleur visage du club".

Cela va se jouer à l'envie - David Oberhauser, gardien du Puy Foot

"Nous n'avons aucun complexe à avoir abonde le gardien de but David Oberhauser. On a une équipe qui est compétitive (le Puy Foot est invaincu cette saison). Cela va se jouer à l'envie".

Le Puy Foot ne pourra pas compter sur le soutien de son public. La rencontre se tenant à huis-clos à cause de la crise sanitaire. Mais l'enjeu, historique pour un club qui pourrait disputer son dernier match de compétition de la saison (voir par ailleurs) devrait suffire à se sublimer : "On sait que la Coupe de France donne des émotions extraordinaires conclut Roland Vieira".

