Coupe de France : Le Puy Foot lance son maillot collector

Le mercredi 7 avril, Le Puy Foot 43 disputera les huitièmes de finale de la Coupe de France en Haute-Savoie face au GFA Rumilly-Vallières. À l’occasion de "sa superbe campagne" et cet événement inédit, le club ponot a fait concevoir un maillot collector combinant ses couleurs bleue ciel et blanche et le trophée argent sur fond doré représentant les principaux monuments de la ville comme sur son logo.

Le club en a commandé 300 exemplaires en taille enfants (à partir de 5 ans) et adultes (du S au XXL). Une quarantaine de personnes un avaient déjà réservé un ce mercredi soir, dans les heures qui ont suivi l'annonce par Le Puy Foot sur les réseaux sociaux. Les Ponots porteront eux du rouge sur la pelouse du GFA (groupement football de l'Albanais 74). Sachant que les supporters sont friands de maillots cette saison : les ventes ont doublé par rapport à la rapport à la même période l'an dernier.