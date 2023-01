Coupe de France : Le Puy Foot va tenter d'accéder une nouvelle fois aux 8e de finale

Après leur exploit face à l'OGC Nice , club de Ligue 1, au tour précédent, les joueurs du Puy foot 43 (National) affrontent une équipe de National 2 en 16e de finale de la Coupe de France dimanche : ils reçoivent le Vierzon FC à 18h30. Les chances de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe sont réelles pour les Ponots. Ce n'est arrivé qu'une seule fois auparavant dans l'histoire du club.

Rester concentré sur le championnat

C'était face à Rumilly , en avril 2021. Et l'aventure s'était arrêtée en 8e de finale pour les Ponots. Évidemment, le Puy foot a envie d'atteindre au moins le même stade de la Coupe de France cette saison. Mais l'entraîneur Roland Vieira, veille à ce que ses joueurs ne se laissent pas trop prendre par la magie de la Coupe. "C'est le risque à un moment que le groupe pense à la capacité à faire une très belle histoire, mais cette histoire-là ne doit pas empiéter sur le championnat", explique-t-il.

Les Ponots sont 16e de National, et donc relégables. Et s'ils viennent de signer un match nul face à Nancy (alors qu'ils ont terminé le match à neuf joueurs), il faut encore engranger des points pour espérer se maintenir, et donc rester concentré sur le championnat.

La pelouse de Massot bâchée pour la première fois

Même les petits nouveaux ont compris le message. Le milieu de terrain Alexandre Fillon a rejoint le Puy foot il y a deux semaines : "à nous de prendre le match comme si c'était un match de championnat, ne pas prendre en compte le fait que l'adversaire joue un niveau en-dessous".

Pour ce 16e de finale de Coupe de France, la pelouse du stade Massot a été bichonnée : le terrain a été bâché mercredi pour la première fois dans l'histoire du Puy foot, en raison des chutes de neige.