Coupe de France : Le Puy Foot veut prendre le quart

Presque un mois jour pour jour après son exploit retentissant face à Lorient en 16e de finale, le Puy Foot 43 est face à son destin. Ce mercredi après-midi (16h45), les Ponots se déplacent sur la pelouse du GFA Rumilly-Vallière, pensionnaire de National 2 en Haute-Savoie.

Entre le succès historique face aux Merlus et ce 8e de finale l'attente a été longue pour le gardien de but David Oberhauser : "C'était très long même. Les premiers temps cela a permis de régénérer les organismes. On a disputé quelques matchs amicaux (trois matchs pour trois défaites) malgré les différentes blessures (voir par ailleurs). On a hâte d'être à mercredi pour disputer ce match".

On ne gamberge pas - Saad Trabelsi, attaquant du Puy Foot

L'envie est très présente mais elle s'accompagne d'une vraie sérénité : "Je dors très bien rigole Saad Trabelsi l'attaquant ponot. On ne gamberge pas. On bosse pour faire un gros match là-bas et ramener un résultat. Ce n'est que du positif et cela reste un match de foot donc on va se concentrer et y aller à 200%. On ne se rend pas là-bas la fleur au fusil".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Puy favori ?

Après son exploit au tour précédent contre un club de Ligue 1, le Puy Foot est forcément attendu. Très naturellement Roland Vieira rejette pourtant le statut de favori face à Rumilly : "Ce n'est pas faire de la langue de bois mais je ne nous voyais déjà pas favoris à Feurs (8e tour) ce n'est pas face à un club de N2 à l'extérieur que l'on va être favori. C'est du 50/50 voire peut-être un peu plus pour eux qui évoluent à domicile mais de toute façon on va tout faire pour être au tour suivant".

Des absences et des incertitudes au Puy Foot

Dans la préparation de ce rendez-vous historique, le Puy Foot n'a pas été épargné par les coups durs. Son capitaine Loïc Dufau est forfait. C'est le cas aussi d'un autre milieu de terrain titulaire lors de l'exploit face à Lorient : Tim Jabol. Deux incertitudes concernent également l'attaquant et héros du 16e de finale, Lenny Joseph et le défenseur Kevin Perrot.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix