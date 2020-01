Coupe de France : le Racing affronte l'Olympique de Marseille en 8e de finale - suivez votre match en direct

Strasbourg, France

Le Racing affronte Marseille ce mercredi pour les 8e de finale de la Coupe de France. Nos Strasbourgeois présentent une équipe est très diminué, particulièrement en défense : Djiku est supendu, Koné et Caci sont blessés, le gardien Matz Sels a été laissé au repos, Nuno Da Costa et Youssouf Fofana sont en instance de transfert et Prcic, Mothiba et Botella sont toujours à l'infirmerie... En décembre 2019, le Racing s'était imposé à Marseille en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, mais le contexte est cette fois tout autre : l'OM n'a plus perdu le moindre match depuis trois mois. L'entraîneur Thierry Laurey pense son équipe malgré tout capable d'un exploit au Vélodrome.

Suivez votre rencontre en direct et en intégralité avec les commentaires de Luc Dreosto. Pour décortiquer les enjeux, retrouvez nous dans 100% Racing dès 19h, suivi de votre avant match à 20h et le coup d'envoi de la rencontre à 21h05.

