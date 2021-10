Coupe de France : le Racing Besançon trop juste face à Jura Sud dans l'affiche régionale du 4e tour

Week end de Coupe de France, ces 2 et 3 octobre, pour les 64 clubs amateurs de football encore en lice en Bourgogne Franche-Comté. L'affiche de ce 4e tour, c'était Racing Besançon - Jura Sud, ce samedi soir entre le leader invincible de ce début de saison (4 victoires en 4 journées) dans sa poule de National 3 et l'actuel 12e de National 2 (Groupe C). Mais sur la pelouse de leur stade Léo Lagrange, dont les tribunes étaient garnies de plus de 1.200 spectateurs, les Bisontins n'ont pas résisté aux Jurassiens : défaite (2-4) des Racingmen.

Les résultats des autres équipes franc-comtoises de N2 et N3

Morteau-Montlebon (N3) - Valdahon-Vercel (N3) : 2-0

(N3) - Valdahon-Vercel (N3) : Lons-le-Saunier (Régional 1) - Besançon Football (N3) : 1-1, après prolongation ( 4-3, tirs aux buts )

(Régional 1) - Besançon Football (N3) : 1-1, après prolongation ( ) C.A. Pontarlier (N3) - Belfort-Sud (R1) : 2-0

(N3) - Belfort-Sud (R1) : Lure (R2) - ASM Belfort (N2) : samedi, 20h

St-Vit (R1) - Jura-Dolois (N3) : dimanche, 15h

Le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France -pour les 32 rescapés amateurs en Bourgogne Franche-Comté- se déroulera ce mardi 5 octobre (19h) à Besançon dans les locaux du District Doubs-Territoire-de-Belfort.