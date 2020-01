Coupe de France : Le Racing club de Strasbourg écrase Le Portel (4-1) et se qualifie pour les 16e de finale

Le Racing club de Strasbourg écrase Le Portel (4-1) et se qualifie pour les 16e de finale de Coupe de France (ici en barrage de l'Europa League à Francfort)

Strasbourg, France

Les amateurs du Stade Portelais (National 3) n'ont donc pas réalisé d'exploit. Si le Racing Club de Strasbourg s'est fait peur en quittant la pelouse calaisienne du Stade de l'Epopée sur un nul à la mi-temps (1-1), les footballeurs strasbourgeois se sont finalement largement imposés (4-1). Un score qui reflète les quatre divisions d'écart entre les deux clubs.

Le Racing se qualifie donc logiquement pour les 16e de finale qui se joueront le 17 et 18 janvier prochain. Il faudra d'ailleurs attendre lundi pour connaitre l'adversaire des Strasbourgeois lors du dixième tour.

Un doublé de Zohi et une haie d'honneur pour les Portelois

Le Racing a ouvert le score dès la 3e minute de jeu sur un but de Benjamin Corgnet, avant d'être rejoint grâce au but de l'attaquant portelais Gaëtan Bultel à la 35e. C'est finalement Kevin Zohi qui soulage les Strasbourgeois en signant un doublé en seconde période (59e, 65e). L'attaquant ivorien, suppléant en Ligue 1 pour l'instant cette saison, justifie ainsi sa titularisation. Il n'avait été titulaire que sur les compétitions annexes, aux tours préliminaires de l'Europa League en et Coupe de la Ligue. Il signe au passage un magnifique ciseau acrobatique.

Le jeune meneur de jeu Adrien Lebeau a, quant à lui, enfoncé le clou à la 86e minute de jeu en signant son premier but en professionnel. Un penalty provoqué par Kevin Zohi. Le Mosellan de 20 ans avait été élu meilleur joueur de National 3 la saison dernière avant de signer au Racing à l'été 2019.

Belle marque d'attention, les footballeurs strasbourgeois ont réservé une haie d'honneur aux joueurs du Portel avant la rentrée aux vestiaires. Les 150 supporters strasbourgeois ayant fait la route ont, eux, été récompensés de leur longue route.

A la fin du 32e de finale de Coupe de France, les footballeurs strasbourgeois,beaux gagnants, ont fait une haie d'honneur aux amateurs du Portel (4 janvier 2020) © Radio France - Luc Dreosto

Deux nouveaux blessés strasbourgeois

Un gros point noir cet après-midi tout de même pour le Racing qui rentre avec deux nouveaux joueurs blessés. Dimitri Liénard a été touché à la cheville, une blessure qui ne semble pas très grave. Plus d'inquiétude en revanche du côté d'Anthony Caci blessé aux adducteurs. Selon l'entraîneur du Racing, Thierry Laurey, la convalescence du défenseur strasbourgeois pourrait prendre un peu de temps.

Deux nouveaux blessés qui viennent allonger la liste des joueurs à l'infirmerie. Liste comprenant déjà les attaquants Lebo Mothiba et Nuno Da Costa, en plus de Simakan, Prcic et Botella.