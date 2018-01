Le Racing qui a battu Dijon 3-2 après prolongations et Biesheim, vainqueur 1 à 0 à Fleury, seront les deux représentants alsaciens en 16èmes de finale de la Coupe de France. Still, héroïque, a cédé à 10 minutes de la fin contre Troyes (0-1).

Alsace, France

Still si près du bonheur

Le petit poucet de la compétition, le FC Still (Régional 3, 8ème division) a livré une prestation héroïque face à Troyes, une formation de Ligue 1, qui aligniat son équipe type. Au Stadium de Molsheim, les joueurs de la vallée de la Bruche ont eu deux belles occasions en première mi-temps. Ils ont résisté pendant 80 minutes avant de céder sur un but de la tête de Benjamin Nivet. Les 2 500 supporters leur ont offert une ovation méritée lors du tour d'honneur.

Le Racing s'arrache pour battre Dijon

Le match entre le Racing et Dijon a été riche en rebondissements, mais finalement les Strasbourgeois se sont imposés 3 à 2 après prolongations. Anthony Gonçalvès avait ouvert le score à la 59ème minute, son premier but sous le maillot du Racing. Avantage de courte durée car Djilobodji a égalisé dès la 65ème minute. Jérémy Blayac et Nuno Da Costa ont fait la différence dès le début des prolongations. Mais le Racing a tremblé jusqu'au bout, Tavarès a marqué un deuxième but pour Dijon, puis il a failli égaliser à l'ultime, mais sa reprise de la tête a heurté le poteau.

«On n'était jamais à l'abri, c'était un match ouvert, analyse le milieu de terrain strasbourgeois Dimitri Liénard. _Ça a tourné de notre côté, mais il faut qu'on soit un peu plus matures_. Une victoire est toujours bien pour le moral après la défaite à Metz.»

Biesheim pour la première fois en seizièmes de finale

Les Haut-Rhinois de Biesheim (National 3, cinquième division) ont réalise un deuxième exploit consécutif pour atteindre les 16èmes de finale de la Coupe de France pour la première fois de leur histoire. Après avoir éliminé Lyon-la-Duchère (National), ils sont allés gagner à Fleury, leader de sa poule de National 2 et invaincu à domicile depuis belle lurette. Efondja a marqué le but de la victoire à l'heure de jeu.

Dès samedi, Schiltigheim avait été éliminé par Auxerre (1-5).

Biesheim et le Racing connaîtront leur adversaire en 16èmes de finale dès ce lundi soir (tirage au sort à 20h à Lens).