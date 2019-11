Coupe de France : le RC Lens vient à Dieppe, le FC Rouen reçoit l'US Orléans

Le tirage au sort du huitième tour de la Coupe de France n'a pas épargné le FC Rouen et le FC Dieppois, qui recevront tout les deux des clubs de Ligue 2. Retrouvez ici tous les tirages des clubs normands.

Normandie, France

Est-ce un très beau match en perspective ou un coup de malchance au tirage au sort ? Seul le résultat du match le dira, mais ce tirage du huitième tour de la Coupe de France de football a offert deux beaux adversaires à Rouen et à Dieppe, qui accueilleront respectivement le RC Lens, leader de Ligue 2, et l'US Orléans.

"C'est tout ce qu'on aime dans la Coupe de France, a réagit Patrick Cocquelet, le président du FC Dieppois. C'est un géant contre un club amateur ! On voulait un club qui soit abordable pour aller jusqu'en 32e de finale, mais là on est servi ! C'est très bien, ça va être une belle fête, du 50-50, surtout à domicile. On va compter sur nos supporters."

Pour les autres clubs normands, Gonfreville va accueillir Créteil, Evreux ira défier Linas Montlhery, dans l'Essonne, et Quevilly-Rouen Métropole jouera Prix Les Mézières, dans les Ardennes.

Le Havre est, lui, déjà éliminé du tournoi, après la triste défaite à domicile contre Dunkerque.

Les clubs du sud de la Normandie ont été plus épargnés.

Le matches auront lieu les 7 et 8 décembre.

Récapitulatif :