Coupe de France - Le RC Salouël et l'AC Amiens rejoignent l'Amiens SC au 8e tour

Le RC Salouël , l'AC Amiens, et l'Amiens SC ont tous les trois franchi ce week-end le 7e tour de la Coupe de France. Salouël, dernière équipe départementale en lice, sera même le petit poucet français du 8e tour dans deux semaines contre Wasquehal!

Le RC Salouël petit poucet français

Après avoir éliminé des équipes de trois ou quatre niveaux supérieurs, le RC Salouël (D2 Somme) n'a pas tremblé contre les nordistes de Hamel (D2 Nord) en s'imposant logiquement 3 à 1 grâce aux buts de Roger (6e), Louette (27e), et Gorenflos (52e). Malgré un pénalty encaissé après l'heure de jeu puis l'expulsion de Hutin (81e) dans une fin de match tendue, Salouël poursuit sa folle aventure avec un 8e tour face à Wasquehal (N3) le 27 ou 28 novembre à Amiens. "On n'a pas peur, on jouera avec nos forces, nos moyens, et on les recevra avec plaisir" prévient déjà le président salouasien Antonio Dos Santos malgré cinq divisions d'écart.

L'AC Amiens renversant

De son côté, l'AC Amiens (N3) mené au score à Valenciennes Dutemple (Rég.3) malgré trois divisions d'écart, a su renverser la situation en quelques instants grâce à un pénalty de Despois (70e) puis un but de Slidja (73e). Au 8e tour, les joueurs d'Azouz Hamdane recevront Feignies-Aulnoye, une équipe de leur championnat.

L'Amiens SC ira à Cambrai

L'Amiens SC (Ligue 2), vainqueur d'Anzin St-Aubin 5 à 0 samedi, jouera son 8e tour à Cambrai (Rég.1) dans deux semaines. Cambrai qualifié face à Raismes (3-0). Retour sur ce 7e tour de Coupe de France dans l'émission La Tribune ce lundi 15 novembre de 18 à 19h sur France Bleu Picardie.