Coupe de France - Le RC Salouël, petit poucet du 8e tour, sort tête haute contre Wasquehal (0-3)

Malgré les encouragements de 3350 spectateurs au stade de la Licorne d'Amiens, l'aventure du RC Salouël-Saleux, dernière équipe de niveau départemental encore en lice, s'est terminée logiquement au 8e tour. Les salouasiens se sont inclinés (3-0) face à Wasquehal (N3) en craquant deux fois juste avant la mi-temps, puis à l'heure de jeu.

Léo Tabart : "On a marqué l'histoire du District"

"C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, et un peu de frustration sur les cinq dernières minutes de la première mi-temps qui nous font mal" avoue le milieu de terrain Léo Tabart. "On n'a pas été ridicule même si Wasquehal était largement au dessus de nous, on a bien bataillé mais physiquement c'était dur, on doit tous avoir couru dix ou quinze bornes! On ne réalise pas encore ce qu'on a fait, c'est énorme, que des bons souvenirs... on a marqué l'histoire du District de la Somme"

RC SALOUËL-SALEUX (D2) – WASQUEHAL (N3) : 0-3 (0-2)

Buts : Goret (43′), Halucha (45′), Hamache (59′)

Avertissements : Tabart (40′), Louette (77′) pour Salouël

SALOUËL : Durieux – Kikassa (Pocholle, 69′), Jalet, Semence, Derobert (Treboutte, 61′) – Matos, Tabart – Pegard (Louette, 55′), De Sousa (Dos Santos, 69′), Gorenflos – Roger (Oumar, 69′) Remplaçants : Louette, Treboutte, Pocholle, Oumar, Mathon, Mathon, Fofana, Dos Santos

Entraîneur : Antoine Mücke

WASQUEHAL : Atrous – Planque (Sadsaoud, 68′), Wotjowiak, Goret, Loore – Akli (c.), Cabaye (Adim, 68′) – Lounas (Hamache, 55′), Hassani, Halucha (Gneba, 55′), Rezig (Kiaku, 74′).