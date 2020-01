Nice - Red Star, une délocalisation du match "incompréhensible" pour les supporters du club francilien

Saint-Ouen, France

Pas de Ligue 1 ce week-end mais du football quand même au programme avec les 16e de finale de la Coupe de France. Le PSG jouera dimanche à Lorient alors que le Red Star FC (National) affronte l'OGC Nice (L1) ce samedi à 13 heures.

Le match se jouera finalement chez les Niçois

Le tirage au sort avait désigné le club francilien comme hôte de cette rencontre qui devait donc se jouer initialement au stade Bauer de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Un stade dont la vétusté est connue de tous mais qui reste homologué pour recevoir des matches de la Coupe de France jusqu'au 8e de finale. Pourtant la Fédération française de football (FFF) a estimé que l'enceinte n'était pas en capacité de recevoir celui de samedi. Elle a pris la décision d'inverser l'affiche. Le match se jouera finalement à Nice, avec l'accord des deux clubs.

D'après une source proche du dossier, la décision aurait été, en partie, motivée par la programmation le même jour d'autres matches dans la région parisienne, notamment le Paris FC qui reçoit Saint-Etienne avec des centaines de supporters stéphanois attendus. Les risques de débordements avec des supporters niçois, comme il a pu s'en produire dans le passé ont été pris en compte.

Une déception pour les supporters du Red Star

Mais pour les fidèles du Stade Bauer, la décision est "incompréhensible" et "injuste". _"Ça désavantage le petit club au profit du plus gros_, puisque le match au stade Bauer avec 3000 supporters n'aurait pas été le même qu'un match joué à Nice", selon Vincent Chutet-Mezence, porte-parole des Red Star Fans.

"On est dégoûtés" - Vincent Chutet-Mezence, porte-parole des Red Star Fans Copier

Retransmission du match au stade Bauer

La direction du Red Star ne cache pas sa déception même si elle a accepté cette délocalisation du match. Pour Steve Marlet, conseiller du président Haddad, "jouer un 16e à l'Allianz Riviera c'est aussi une chance pour nos joueurs". "On a pris acte de la décision de la Fédération sans avoir eu le temps de trouver une autre solution", rappelle-t-il. Effectivement, le stade Jean Bouin accueille la rencontre entre les joueuses du PSG et celle de l'Olympique de Marseille alors que le Paris FC reçoit Saint-Etienne au stade Charléty. Et pas question d'aller rejouer à Beauvais comme dans le passé pour le club audonien.

"On prend acte de la décision de la Fédération" - Steve Marlet, conseiller du président du Red Star Copier

Le Red Star FC a proposé d'offrir les places pour la rencontre aux supporters qui feront le déplacement ce samedi à Nice. Les autres pourront suivre le match retransmis dans le salon Jules Rimet du Stade Bauer.