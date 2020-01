Coupe de France : le Red Star se déplacera finalement à Nice pour son 16e de finale

Le 16e de finale de Coupe de France entre le Red Star (National) et Nice, prévu le 18 janvier, a été inversé, a indiqué ce jeudi le club de Saint-Ouen, qui a consenti à jouer à l'Allianz Riviera plutôt que dans son vieux stade Bauer. Ce jeudi 9 janvier la FFF avait décidé d'invalider le stade Bauer en raison de sa vétusté.

"Le Red Star ne souhaitant pas recevoir l'OGC Nice ailleurs qu'à Bauer, et conscient des limites structurelles de son stade pour recevoir les Aiglons et ses supporters, l'inversion de la rencontre est apparue comme la seule option possible", a expliqué la formation de troisième division.

Le communiqué évoque également "les difficultés sécuritaires et extrasportives prévues ce week-end en Ile-de-France".