Coupe de France : le Red Star tout proche de l'exploit contre Lyon en 8e de finale (2-2 ; tab 4-5)

C'est un match fou qu'ont vécu les joueurs du Red Star et ceux de l'Olympique Lyonnais ce jeudi 8 avril, dans la plus pure tradition de la coupe de France. Mené 2-0, le Red Star s'est battu et a arraché une séance de tirs au but, contre un membre du top quatre de la Ligue 1 (2-2, score final au bout des 90'). David contre Goliath... mais à la fin le mastodonte l'a tout de même emporté, grâce à une séance de tirs au but maîtrisée. Rageant mais le Red Star tombe avec les honneurs en 1/8e de finale.

Le Red Star avait bien mal débuté la rencontre, avec un but de Lucas Paqueta pour Lyon à la demi-heure de jeu, suite à une relance ratée du goal francilien. Malheureusement, juste avant la mi-temps, l'OL aggravait la marque via son capitaine Memphis Depay. Mais en deuxième période, la folie s'emparait des joueurs de Saint-Ouen : après deux grosses occasions lyonnaises qui auraient pu les mettre K-O, les Verts ont réduit la marque, via Ba (61') puis sur un superbe coup franc de Jimmy Roye à la 74e minute. À ce moment-là, tout redevient possible pour le Red Star, qui ne lâche rien et arrache les tirs aux buts.

Les tireurs du Red Star se présentent alors un à un face au gardien remplaçant de l'OL, Pollersbeck. Réussi pour Ba, pour Durand aussi, mais en face Guimaraes et Paqueta transformaient également leurs tentatives. Troisième tentative réussie pour Dzabana côté Red Star, même chose pour Marcelo à l'OL, la tension monte à ce moment encore d'un cran... et fait craquer Diego Michel, dont la tentative est stoppée par le gardien lyonnais. Derrière, Denayer et Toko Ekambi terminaient le travail pour Lyon, qui se qualifiait au bout du suspense. Éliminé, le Red Star n'a pas à rougir !