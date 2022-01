Coupe de France : le retour discret des héros versaillais

Samedi, le FC Versailles 78 a signé un authentique exploit en Coupe de France en battant Toulouse 1 but à 0 chez lui. Malgré cette très belle performance, le club de national 2 est rentré dans la cité des rois ce dimanche dans le plus strict anonymat.

On ne va pas vous mentir, ce dimanche au marché Notre-dame en plein coeur de Versailles, pas facile de trouver du monde pour célébrer l'exploit du FC Versailles 78. "Très peu de clients nous ont parlé des footballeurs ce matin", nous avoue Stéphane un maraîcher. Pourtant, le marché est bondé mais entre les touristes étrangers, les clients pressés et les militants qui distribuent quelques tracts à quelques semaines de la présidentielle, l'ambiance n'est ni très foot ni très festive. Et ce alors que Versailles, ce dimanche matin est en Une du journal l'Equipe !

"Bravo à Versailles, Bravo au Football Club"

Après quelques recherches, on a quand même trouvé une nouvelle fan du FC Versailles 78. Elle se prénomme Myriam, cette pimpante quinquagénaire s'est acheté le journal avec Versailles en Une "C'est une petite fierté ! On a été les encourager au match précédent mais là Toulouse ça faisait un peu loin. On a écouté la rencontre à la radio. On s'est régalé et maintenant franchement en fonction du tirage, je pense qu'on va retourner au stade. On est des vrais supporters - de dernière heure d'accord - mais quand même on est fiers".

Attablé au "Au rendez-vous des Touristes" un café près des Halles, on retrouve François-Xavier dit "le chat" et Mathieu. Ces deux Versaillais qui sont plus rugby que football n'ont pas boudé leur plaisir de féliciter les footballeurs: "Je trouve ça génial. C'est une vraie belle aventure, Bravo à Versailles et au Football Club" et d'enchaîner "avant Versailles était une ville plan-plan. Là, grâce aux jeunes, à une nouvelle génération, on devient un territoire plus dynamique".

Les deux amis, comme Myriam et son mari Ludwig, espèrent désormais que le FC Versailles 78 va faire un bon tirage au sort ce lundi soir, et affronter en quart de finale de Coupe de France "le PSG, ça serait vraiment bien un petit match entre voisins".

Quelques supporters à Montbauron pour accueillir les héros

Pendant que les Versaillais se restauraient et que les touristes eux se baladaient dans les jardins du château, les héros de la Coupe de France sont rentrés chez eux. Vers 14h, après un retour en avion ce dimanche midi de Toulouse, les footballeurs du FC Versailles 78 ont débarqué au Stade Montbauron en bus. Là, quelques supporters les attendaient à l'image de Bruno qui était au Stadium de Toulouse samedi après-midi "on n'est pas surpris qu'il n'y ait pas grand monde pour les accueillir. C'est pas une ville de football Versailles, mais ça va venir. Il faut venir encourager cette équipe, elle le mérite. Je suis sûr que ça va réveiller les gens cette qualification."

Les yeux fatigués mais un large sourire aux lèvres, le jeune capitaine du FC Versailles Mael Durand de Gevigney n'a pas pris ombrage de voir si peu de monde accueillir son équipe après l'exploit XXL de cette fin de semaine. "Il y avait du monde au Stadium pour nous, on a reçu beaucoup de messages. C'est le directeur général qui a demandé à ce qu'on ne fasse pas un gros truc ici. Il veut qu'on se repose mais on remercie les gens pour tous les encouragements. Maintenant, on les attend pour les matches en championnat".