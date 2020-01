Coupe de France : le SAS Epinal va "tout faire" pour accueillir Lille à la Colombière en huitième de finale

Une réunion de sécurité est prévue ce mardi matin au stade de la Colombière pour évaluer la faisabilité d'organiser le huitième de finale de Coupe de France entre le SAS Epinal et Lille dans la cité des Images. Le club fait tout pour jouer à la maison.

Épinal, France

Le SAS Epinal se prépare à accueillir les pros de Lille, pensionnaire de Ligue 1, à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France. Ce sera la semaine prochaine, mardi, mercredi ou jeudi selon les demandes des diffuseurs TV de la rencontre. Les Vosgiens rêvent d'un exploit alors que le SAS atteint ce niveau de la compétition pour la deuxième fois de son histoire.

Réunion ce mardi matin

Une réunion de sécurité est prévue ce mardi matin pour valider ou non l'organisation de la rencontre dans un stade de la Colombière actuellement en travaux. "On va tout faire pour jouer à la Colombière", promet le président spinalien Yves Bailly. L'accueil des supporters du Losc ne devrait pas poser de gros problèmes car le parcage visiteurs, séparé du reste des tribunes, n'est pas concerné par les travaux. Il faudra malgré tout recruter des stadiers. Ils étaient près de 150 lors de la venue de l'Olympique de Marseille il y a deux ans.

Objectif : accueillir 5.000 spectateurs

Pour cette affiche face au Losc, Il faudra probablement ajouter des barrières dans différents secteurs de l'enceinte, mais ces questions ont été anticipées par le club et la ville il y a quelques semaines. Une tribune supplémentaire pourrait être installée pour l'occasion. Le but du SAS Epinal est d'accueillir 5.000 spectateurs voire plus alors que le stade hors période de travaux peut rassembler 7.500 supporters. Avec un élément à prendre en compte, Lille ne laissera pas sa part de la recette du match, privilégiant financer les clubs amateurs de son secteur. Il faudra rester mesuré dans les coûts engendrés par la rencontre. Pas question de faire perdre de l'argent au club, explique Yves Bailly, le président du SAS.