Coupe de France, le SCB en route pour l'exploit ?

Les joueurs du Sporting vont-ils pouvoir rééditer leurs performances des tours précédents en coupe de France et éliminer ce soir un 3ème club de Ligue 1 ? Pour le savoir il faudra attendre 22h45, voire plus s'il y a une épreuve de tirs aux buts. Cette 3ème marche est un peu plus élevée que les précédentes car Nantes jouit d'un très bon niveau en Ligue 1, mais les Bastiais, auront aussi leurs arguments à faire valoir. Ils décollent à 10h en quête d'un nouvel exploit sur la route d'une épreuve qui a marqué l'Histoire du club. Elle lui a même donné naissance il y a 50 ans avec sa 1ère finale en 72 face à l'OM. On en est encore loin pour l'instant, deux matchs, et un gros écueil s'érigera ce jeudi soir au stade de la Beaujoire : un FC Nantes en pleine confiance !

"L'audace et l'envie"

Près de 600 supporters seront présents à Nantes ce jeudi pour soutenir le Sporting © Radio France - Jean Pruneta

Pour le surmonter, Bastia a des arguments selon son défenseur Dumè Guidi : l'audace et l'envie, deux qualités expérimentées avec succès aux tours précédents face à Clermont et Reims, deux clubs de L1 déjà : « Il Faut l'aborder avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie et faire plaisir à tout le monde. On y va dans la peau de l’outsider bien sûr mais sûr de nos forces, avec beaucoup d'envie et l'objectif d'être au prochain tour. On réussit à faire déplacer du monde c'est sûr que c'est une fierté, après les gens seront contents que si on arrive à accrocher la qualification. » Des bastiais qui devront faire sans deux des leurs, blessés, le défenseur Yohan Bocognano et le milieu Yacouba Sylla.

Le défenseur bastiais Yohan Bocognano, blessé au mollet, sera absent ce jeudi © Radio France - Jean Pruneta

600 supporters de Corse et au-delà

La Coupe a toujours mobilisé les supporters, c'est vrai, et bien que ce match se joue à 21H et en milieu de semaine, ils seront près de 600 à soutenir les bleus ce jeudi. 300 feront le voyage de Bastia dont la moitié dans l'avion de l'équipe le matin même. Une première pour Régis Brouard, l'entraineur, qui apprécie : « Il y a un partage, une communion qui se fait avec le public dans la difficulté comme dans la joie et de pouvoir partager une partie de la journée avec eux, pour les gens qui vont nous nous accompagner le matin, je trouve ça bien. Personnellement, j'en suis très heureux au contraire. »

Régis Brouard © Radio France - Jean Pruneta

La fin des jauges dans les stades permettra au Sporting de bénéficier du soutien de ces supporters dont la moitié part de Bastia à bord de deux Airbus de 180 places spécialement affrétés, l'un d'Air Corsica, l'autre Maltais. Mais beaucoup passeront aussi par les vols classiques de Paris. L'autre gros contingent sera constitué des corses du continent et notamment de Paris réunis par l'Association "Turchini 75". L'Association des bleus de Paris fête cette année ses 50 ans. Née en 72, jour de la 1ère finale de Coupe de France du SCB.

Un match à vivre sur RCFM à partir de 20h45 pour un coup d'envoi à 21H © Radio France - Jean Pruneta

