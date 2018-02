Le SM Caen se déplace à Metz lors des 8e de finale de la Coupe de France ce mercredi (18h30) sans Genevois, Bessat, Baïssamah Sankoh, Rodelin et Peeters. Il enregistre en revanche les retours de Jan Repas, de Leborgne, de Le Joncour, de Guilbert et de... Mouhamadou Dabo.

Caen, France

Pour son déplacement en Coupe de France à Metz, le SM Caen a apporté de nombreuses modifications au groupe qui a battu Nantes (3-2) dimanche dernier lors de la 24e journée de Ligue 1.

Vincent Bessat, Ronny Rodelin et Romain Genevois sont à l'infirmerie annonce le site officiel du club. Stef Peeters est lui suspendu.

Ces absences permettent le retour de suspension de Frédéric Guilbert et l'apparition pour la première fois de la saison de Mouhamadou Dabo. Sont également convoqués Florian Le Joncour, Jan Repas et Jordan Leborgne. Christian Kouakou, blessé, ne réintègre pas le groupe pro. Baïssamah Sankoh n"effectue pas non plus le voyage en Lorraine.

Le groupe caennais : Rémy Vercoutre (g), Brice Samba (g) : Frédéric Guilbert, Mouhamadou Dabo, Florian Le Joncour, Alexander Djiku, Damien Da Silva, Ismaël Diomandé, Jordan Leborgne, Youssef Aït Bennasser, Jessy Deminguet - Durel Avounou, Timo Stavitski, Julien Féret, Hervé Bazile - Ivan Santini, Enzo Crivelli, Jan Repas.