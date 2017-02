Coupe de France - Le SM Caen à Angers pour sortir une Ligue 1

Le SM Caen se déplace à Angers ce mercredi soir (18h) en 8e de finale de la Coupe de France. Les statistiques de Caen face aux Ligues 1 ne leur sont pas favorables. Face à des Angevins également mal embarqués en championnat (16e) et diminués, les Normands ont les armes pour faire mentir les chiffres

Il y a du mieux en terme de tirage au sort. La saison passée, Le Stade Malherbe de Caen était tombé d'entrée sur une Ligue 1 (Marseille) et avait terminer dans la foulée son épopée. Cette année, les footballeurs caennais ont cette fois attendu leur 2e match pour buter sur une formation de l'élite avec un déplacement à Angers (18h)

Le Stade Malherbe de Caen a rencontré huit clubs de Ligue 1 ces dix dernières saison. Il n'a franchi l'obstacle qu'à deux reprises (Ajaccio en 2014 et Nantes en 2009). Là encore le tirage au sort avait handicapé les footballeurs caennais en offrant à leurs adversaires l'avantage du terrain six fois sur huit. Ce sera également le cas ce mercredi soir.

Le SM Caen éliminé 6 fois sur 8 par des Ligue 1 ces dix dernières éditions

La dynamique de groupe semble plutôt parler sur le papier en faveur des Caennais. Patrice Garande peut compter sur le retour en forme de son latéral gauche Emmanuel Imorou, de son attaquant Jeff Louis et de son meilleur buteur, Ivan Santini. Jean Victor Makengo avait montré en Coupe de la Ligue à Nancy (2-4) qu'il avait les poumons et l'envie pour suppléer la mise au repos de Jonathan Delaplace en milieu de terrain.

Un groupe caennais plus étoffé que celui des Angevins

Romain Genevois, privé de poste par la concurrence et en difficulté à Nancy en Coupe retrouvera pour la Iere fois depuis sa sortie en Lorraine une place de titulaire. Côté Angevin, le coach Stéphane Moulin, grippé le week-end dernier, retrouvera sa place sur le banc. Cela ne sera pas le cas en revanche de Toko Ekambi, Diédhiou et de N'Doye en raison de la CAN, de Pavlovic (blessure) ou encore de la dernière recrue angevine Cissoko (non qualifié)

Une dernière révision sur les penaltys au cas où pour le SM Caen

L'an passé, il avait fallu aux Marseillais un Stève Mandanda impérial dans la séance des tirs au but (0-0, 1 t-a-b à 3) pour venir à bout des Caennais. Par prudence, les partenaires de Damien Da Silva ont travaillé sur cet exercice imposé en cas d'égalité en fin d'entraînement mardi midi.

"Souvent on choisi un peu le côté où on va tirer si cela se produit. Cela permet de prendre un peu nos marques, explique le défenseur central caennais. Et pour les gardiens, c'est important aussi de travailler ce côté-là parce que ce sont eux qui peuvent faire la différence."

Avranches-Fleury et Angers-Caen à suivre en direct sur France Bleu

Dès 17h45, vous avez rendez-vous avec une soirée spéciale Coupe de France sur France Bleu. Vous pourrez suivre les deux rencontres lors d'une soirée multiplexe.