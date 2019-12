Coupe de France : le SM Caen se déplacera à Guichen (N3) pour les 32e de finale, Granville ira à Versailles

Après avoir battu Mûrs-Erigné (R2) 6-0 et Chartres (N2) 1-0, le Stade Malherbe de Caen se déplacera en Bretagne pour les 32e de finale de la Coupe de France, à Guichen pour affronter un club de National 3, la 5e division du football français. Le tirage se déroulait lundi 9 décembre au Roazhon Park à Rennes, dernier vainqueur de la compétition.

Le FC Guichen a battu le petit poucet de l'Ouest Le Rheu (R1) au tour précédent. Les 32e de finale de Coupe de France se joueront les 4, 5 et 6 janvier 2020

L'US Granville, l'autre dernier club de l'ex Basse-Normandie en lice, ira poursuivre son aventure au FC Versailles 78, tombeur de l'AF Virois au 8e tour.

Un tirage ardu pour les Manchois, comme le souligne l'entraîneur Johan Gallon :

Il faudra faire l'exploit de gagner à Versailles. Ce ne sera pas facile, et Versailles fait moins rêver que de grandes équipes. Mais il faut passer par là. On veut aller le plus loin possible."