Coupe de France : Romorantin ne verra pas les huitièmes de finale après sa défaite face à Châteaubriant

Fin de l'aventure en Coupe de France pour le SO Romorantin (N2). Le SOR recevait l'équipe des Voltigeurs de Châteaubriant (N2) à Romorantin, dans le Loir-et-Cher, pour les 16e de finale de la compétition ce dimanche soir et s'est incliné 1-3. Tirage des 8e de finale ce lundi soir.

Le SO Romorantin échoue aux portes des huitièmes de finale de la Coupe de France. Le SOR recevait les Voltigeurs de Châteaubriant, en Loire-Atlantique, ce dimanche soir au stade Jules Ladoumègue à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France et s'est incliné 1-3 avec des buts de David Vernet et d'Alexis Poissonneau pour Châteaubriant et Nordine Benaries pour le SOR.

Résumé du match

Le début de match est à l'avantage des visiteurs avec une première occasion à la 10e minute de jeu et l'ouverture du score de David Vernet. Après une belle action collective, le capitaine de Châteaubriant est servi à l'entrée de la surface de réparation adverse, il se met sur son pied droit et enchaîne avec une frappe du droit qui termine dans le petit filet droit de Yohan Djidonou. Les Romorantinais font le jeu mais ne parviennent pas à trouver la faille. A la demi-heure de jeu, Châteaubriant double la mise grâce à Vernet qui s'offre un doublé en trente minutes. Romorantin est mené 2-0 à la mi-temps.

Le capitaine des Votigeurs, David Vernet, a inscrit deux buts en 45 minutes. © Radio France - Alexandre Frémont

Le SOR reprend des couleurs en deuxième période et se montre plus entreprenant. A la 55e minute de jeu, Nordine Benaries reprend un centre venu de la gauche et trompe le portier adverse grâce à une tête bien placée. Romorantin recolle au score et il reste une bonne demi-heure de jeu. Les Romorantinais poussent et à la 70e minute Benaries bute sur Clément Milon qui est solide sur sa ligne. Les Voltigeurs ont l'occasion à deux reprises de tuer le match mais il faut un très bon Yoann Djidonou (75e) et une défense exemplaire de Romorantin (76e) pour rester dans la partie. Mais un peu moins de 1à minutes plus tard, le buteur de Romorantin, Nordine Benaries, est expulsé en recevant un second carton jaune. Les Romorantinais terminent la rencontre à 10 contre 11 pour les cinq dernières minutes. Dans le temps additionnel, les Voltigeurs ajoutent un dernier but sur contre-attaque. C'est Alexis Poissonneau qui est trouvé au deuxième poteau, seul dans la surface, qui ajuste le portier du SOR. Châteaubriant s'impose donc 3 buts à 1 à Romorantin.

Tirage au sort des huitièmes de finale ce lundi soir

Place maintenant au tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition ce lundi soir après la rencontre entre Nice et Monaco.