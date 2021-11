Coupe de France : le Soleil Bischheim ne passe pas loin de l'exploit face à Nancy

Pour la deuxième année consécutive, le FC Soleil Bischheim a vu son aventure en Coupe de France s'arrêter au stade du 8ème tour. L'équipe de Régional 1 a longtemps rivalisé avec les professionnels de Nancy, derniers de Ligue 2, avant de s'incliner (0-1).

Mohamed Al Hammaoui a même tiré sur la barre transversale peu après la demi-heure de jeu. Les amateurs ont fini par craquer en seconde période et concédé le seul but de la partie, inscrit par Elliott Simoes à la 65ème minute.

La réaction de l'entraîneur du Soleil Bischheim Mounir Marzouk Copier

L'ASNL a donc fait respecter la hiérarchie (il y avait quatre divisions d'écart entre les deux équipes), même si le scénario du match laisse des regrets à l'entraîneur du Soleil Bischheim Mounir Marzouk : "Sur un malentendu, on peut mener au score. On a un but refusé pour hors jeu et un tir qui finit sur la barre. C'est sûr, c'est un tout autre match derrière. Donc des regrets, oui, mais c'est avant tout de la fierté. C'est le sentiment qui prédomine. Fier du groupe, de l'attitude des joueurs. On part d'un principe simple, il faut aller au bout de soi-même et ça on ne peut pas leur reprocher".