Coupe de France : le Sporting Club de Bastia remporte son ticket pour les quarts de finale

Une victoire 5 à 3 aux tirs au but. Le Sporting club de Bastia à une nouvelle fois créé l’exploit hier soir en 8ème de finale de coupe de France sur la pelouse de Reims en remportant leur ticket pour les quarts de finale. Les joueurs bastiais s'offrent également le luxe, après Clermont Foot , d’évincer de la compétition une seconde écurie de ligue 1. Les protégés de Régis Brouard ont même dû surmonter un handicap d'un but, ils étaient menés 1 à 0 à la mi-temps, avant de parvenir à égaliser à 20 mn de la fin par Sébastien Salles-Lamonge et accroché ainsi la séance des tirs aux buts qui leur sera favorable : « Même si nous étions menés au score à la mi-temps, le coach nous a dit de ne pas paniquer et de continuer à aller les chercher haut. C’est ce que nous avons fait, et puis nous savions que nous allions avoir des occasions au fur et à mesure de la seconde mi-temps et c’est ce qui s’est passé » explique le joueur bastiais auteur de l’égalisation.

« Les gens de Bastia doivent être fier aujourd’hui de leur équipe » a précisé Regis Brouard le coach bastiais qui n’hésite pas à qualifier « cette seconde mi-temps de remarquable » et salue « le sang-froid au moment des penalty qui a permis le 5 sur 5 ». La dernière fois que les bastiais avait atteint ce stade de la compétition c'était en 2001.

« Si c’est le PSG, il nous le faut chez nous »

L’aventure en coupe de France continue pour le sporting club de Bastia. le tirage au sort se déroulera ce lundi 31 janvier. Les bastiais pourront rencontrer sur leur route, Marseille, Nantes, Amiens et Versailles, club de nationale 2. Reste les rencontres entre Lens et Monaco et Paris St Germain et Nice. Un nombre d’équipes qui s’est sensiblement réduit, « si c’est le PSG, il nous le faut chez nous ! » indique Sébastien Salles-Lamonge. Les quarts de finale de la coupe de France se disputeront le mercredi 9 février.