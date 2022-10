Coupe de France de football : le Stade Bordelais va "tout faire pour faire douter" les Girondins de Bordeaux

Bordeaux contre Bordeaux. C'est en résumé l'affiche du match de 7e tour de Coupe de France prévu ce 29 octobre au Stade Sainte-Germaine du Bouscat, puisque les Girondins de Bordeaux affrontent le Stade Bordelais à 20h. "Ça va être un match particulier", mais "à nous de jouer comme on sait le faire", souligne Jonathan Abonckelet.

Formé aux Girondins de Bordeaux , le défenseur central est "très content de retrouver certains avec qui j'ai joué, comme Tom Lacoux". Mais lui et le reste de l'équipe veulent avant tout décrocher la victoire ce samedi. "On va tout faire pour les faire douter le plus longtemps possible, même si c'est une équipe qui est très en confiance", explique le milieu de terrain et capitaine du Stade Bordelais Patrick Tchoutang. "Je pense que c'est un match pendant lequel on va élever notre niveau. Et c'est à nous d'essayer de gratter la victoire !"

Un coup de projecteur pour le club

Un tel challenge sportif en Coupe de France, les Stadistes n'en avaient pas connu depuis longtemps, ajoute le défenseur central Thomas Rios : "On n'a pas beaucoup eu l'occasion ces dernières années d'avoir un gros tirage, donc c'est vraiment un plaisir de se frotter aux premiers de Ligue 2". Quant au derby girondin, "c'est un plus, qui va ramener du monde" au Bouscat.

Le coach du Stade Bordelais, Nicolas Piresse, est justement "curieux de voir le stade" de 5.600 places "plein, parce que je ne l'ai jamais vu". Accueillir ce match de Coupe de France est "intéressant pour la région, pour le club, qui vient de monter en National 2 et qui a besoin de se faire connaître. On a envie de le stabiliser", ajoute-t-il. D'autant "qu'on n'a pas toujours la chance de jouer contre une équipe très au-dessus, qui est en plus le club phare de la région." L'entraîneur estime donc que "ça va nous mettre en lumière", même s'il "faudra faire des choses intéressantes sur le terrain pour ne pas être ridicules. Mais la Coupe de France, c'est fait pour vivre des choses comme ça, donc c'est positif", conclut Nicolas Piresse.