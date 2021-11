Coupe de France : pour le 7e tour, le Stade Lavallois se déplacera à Luçon, club de Régional 2

Après avoir éliminé l'AS Chantrigné (D1) et l'USSA Vertou (N3), le Stade Lavallois affrontera le Luçon FC, une équipe qui évolue en Régional 2. Dans le groupe du Stade Lavallois, il y a un club de Ligue 2 (SC Bastia), un autre club de National (Le Mans FC) et pas de plus petits clubs que ceux de Régional 2.

Ce match Luçon / Laval devrait se dérouler le dimanche 14 novembre.

Le tableau du Stade Lavallois en Coupe de France.

En cas de qualification, le Stade Lavallois affrontera au 8e tour le vainqueur du match ESOF La Roche-sur-Yon / Le Mans FC.

Match à domicile pour les féminines du Stade Lavallois

Concernant la Coupe de France féminine, le Stade Lavallois (équipe de District) aura l'avantage du terrain en recevant le FC Lorient (R1).

Ce match devrait se disputer le dimanche 21 novembre à 14h30.