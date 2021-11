Coupe de France : le Stade Lavallois doit rallumer les lumières, et vaincre par K-O son voisin du Mans

Ca va être chaud au stade Francis Le Basser cet après-midi 14h (samedi). Le Stade Lavallois reçoit son voisin du Mans pour le 8e tour de la coupe de France. Les deux clubs de National s'affrontent pour la deuxième fois de la saison et on le rappelle : en cas d'égalité il n'y a pas de prolongations mais directement une séance de tirs aux buts. De quoi pimenter ce match couperet.

Ne pas ressasser

Au Stade Lavallois, la semaine a mal démarré, avec une défaite contre Concarneau à la maison (0-1). Les Tangos sont clairement passés à côté de la rencontre et veulent effacer cette triste performance. "Ma femme n'a pas forcément passé une bonne soirée lundi parce que j'ai fait une nuit blanche et je n'étais pas bien. Je n'ai pas apprécié ce qui s'est passé lundi soir. C'est vrai que ça fait mal. Mais avec le recul, avec le travail qu'on a fait avec le coach et les joueurs, les discussions également qu'on a pu avoir entre nous, les joueurs sont lucides. Je n'ai pas senti de joueurs à côté de la plaque en disant "on a été bons". J'ai vraiment trouvé des joueurs concernés et lucides" explique Yasser Baldé.

Le derby du Maine est donc une belle occasion de rebondir pour l'entraîneur Olivier Frapolli. "J'espère que ce match du Mans en filigrane de la semaine n'a pas trop joué dans les têtes et dans la préparation du match de Concarneau, même inconsciemment. On a finalement beaucoup parlé du derby, et peut-être moins de la rencontre du match de lundi" déclare le coach.

Contre Le Mans FC, les spectateurs ne verront pas le même match que contre Concarneau, promet l'attaquant Yohann Brun. "C'est le genre de match où il y aura certainement de l'engagement, des contacts. Le public va beaucoup nous pousser aussi certainement car c'est une rencontre à élimination directe" poursuit Yohan Brun. Si Laval doit une revanche à ses supporters, Le Mans sera aussi revanchard, après sa défaite en National à Le Basser, déjà en septembre, lors de la 7e journée de National (1-2).

Équipe type ou pas équipe type ?

Si en conférence de presse d'avant-match Olivier Frapolli indiquait qu'il était "en réflexion avec le staff", le Stade Lavallois devrait aligner une équipe proche de celle battue contre Concarneau lundi. L'importance du derby aux yeux des supporters, et la possibilité d'une qualification en 32es de finale de la coupe de France (avec l'arrivée de certains clubs de Ligue 1), laissera peu de chance à une rotation aussi large que les précédentes rencontres de coupe de France (US Chantrigné au 5e tour, Vertou au 6e tour, Luçon au 7e tour).

L'attaquant Yohan Brun, en manque de temps de jeu en National espère être titulaire pour la quatrième fois de suite en coupe de France. "Forcément ma situation sportive est compliquée en ce moment. Donc, si j'ai de la chance d'avoir du temps de jeu contre Le Mans, ce sera bien. Ca changera aussi des autres confrontations en coupe auxquelles j'ai participées. J'attends du temps de jeu sur une rencontre de type National. Là c'est le match parfait. Après _ça fait deux ans que je suis là donc le coach et le public savent de quoi je suis capable_. Ils connaissent mes qualités. Après, le coach fait ses choix. En ce moment, j'ai moins de temps de jeu, c'est comme ça et c'est sûr que c'est une occasion en or pour moi" confie l'ancien attaquant de Grenoble.

Laval - Le Mans c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Mayenne, dès 13h45, avec Franck Gauteur, Martin Cotta et notre consultant Ulrich Le Pen.