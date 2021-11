Coupe de France : le Stade Lavallois devra défier une équipe de Ligue 2 en Normandie pour les 32e de finale

Plusieurs joueurs du Stade Lavallois et des membres du staff espéraient affronter une équipe de Ligue 1 pour les 32e de finale de la Coupe de France. Mais le tirage au sort en a décidé autrement. C'est un pensionnaire de Ligue 2, Quevilly-Rouen Métropole qui est sorti et le match aura lieu à l'extérieur pour Laval.

QRM est un promu en Ligue 2. Les Normands sont actuellement 17e de leur championnat avec seulement quatre victoires en 16 matches. La saison passée, en National, Quevilly et Laval s'étaient neutralisées 0 à 0 au stade Robert-Diochon. La saison précédente (21e j.), les Normands s'étaient imposés 2-1. Et en 2019, les Mayennais jouaient la montée en Ligue 2 lors de la 34e journée lorsqu'ils avaient été battus 4 buts à 3 en Seine-Maritime.

Ce match sera l'occasion de retrouver plusieurs vieilles connaissances lavalloises : le défenseur Stéphane Lambèse (saison 18/19) et les attaquants Duckens Nazon (saison 15/16) et Bridge Ndilu (saisons 17/18 et 18/19) évoluent en effet désormais au sein de l'équipe de Quevilly-Rouen Métropole.

La dernière fois que le Stade Lavallois a affronté une équipe de Ligue 2 en Coupe de France, c'était lors de la saison 2014 / 2015, une élimination à Brest, 1-0 en 32e de finale.

La rencontre QRM / Laval se disputera le week-end du 18-19 décembre.