Coupe de France : le Stade lavallois se qualifie logiquement pour le 7e tour

Le Stade lavallois disputait son deuxième match de Coupe de France en mois d'une semaine. Après une équipe de Régional 1, c'est un club de R2 que Laval trouvait sur son chemin. L'ES Vigneux retrouvait ainsi la compétition après son dernier match disputé le 25 octobre dernier (5e tour de Coupe).

Avec une équipe légèrement remaniée (retours de Seidou, Dembélé, Brun et mise au repos de Tré et Robinet), le Stade lavallois a monopolisé le ballon dès l'entame du match se procurant rapidement plusieurs coups de pieds arrêtés. Mais il a fallu attendre la fin de la première période pour voir Laval ouvrir le score. Un but d'Ervin Taha, rentré quelques minutes plus tôt pour remplacer Yohan Brun (blessure au genou gauche).

La seconde période est à sens unique avec des Tango qui occupent la moitié de terrain adverse. Et c'est Sabri Toufiqui (déjà buteur à Angers) qui inscrit le deuxième but, celui qui permet à Laval de se mettre à l'abri. Domination lavalloise jusqu'à la 84e minute et le but surprise de l'ES Vigneux qui a relancé la dynamique du côté de cette équipe de Loire-Atlantique. Les Mayennais ont tenu bons. Ils décrochent ainsi leur ticket pour le 7e tour.

Au prochain tour, le Stade lavallois sera opposé au club de Saint-Philbert de Grand Lieu (National 3). Ce match devrait se dérouler le samedi 13 février à 14 heures au stade Francis Le Basser.

La feuille de match

ES Vigneux - Laval : 1-2 (0-1). Arbitre : Thomas Canonnet. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Taha (43'), Toufiqui (61') ; pour Vigneux : Lamacq (84').

Laval : Mandanda - Duponchelle (Mendy), Cros, Carlier, Seidou - Toufiqui, Dembélé (cap.), Sylla (Boudjemaa), Brun (Taha) - Nzuzi, Etonde (Simbakoli).