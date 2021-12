Coupe de France : à Quevilly, le Stade Lavallois va tenter de se hisser en 16e, une première depuis 19 ans

Face au Mans, les Lavallois s'étaient qualifiés à l'issue de la séance des tirs au but.

Cela fait 19 ans que le Stade Lavallois n'a pas réalisé une performance en Coupe de France. C'est-à-dire éliminer une équipe hiérarchiquement supérieure. Lors de la saison 2002 / 2003, Laval (Ligue 2) avait battu Le Havre (Ligue 1) 2-1 en 16e de finale. Depuis, les occasions de faire "une perf" ont été très peu nombreuses (Paris-SG en 2003 et Guingamp en 2006).

Alors pour écrire une nouvelle belle page de l'histoire du Stade Lavallois en Coupe de France, les Tango espèrent réaliser le match parfait face à Quevilly Rouen Métrople, 11e de Ligue 2 et qui reste sur deux victoires en championnat. Deux équipes en forme "car nous aussi, on reste sur deux victoires en championnat" a dit le capitaine lavallois, Jimmy Roye.

Clairement, les Lavallois ne sont pas favoris de cette rencontre. Mais le match à domicile face au Mans au 8e tour de la compétition a donné de l'appétit aux hommes d'Olivier Frapolli. L'équipe de Laval est performante à l'extérieur cette saison. En revanche, elle n'a pas battu un seul "gros" du championnat de National.

Quevilly Rouen Métropole / Stade Lavallois : coup d'envoi à 18h30. Un match à vivre sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen.

Le groupe lavallois

Dans le groupe de 20 joueurs communiqué par le club, on apprend que le milieu de terrain, Ryan Ferhaoui est blessé. Seul le défenseur Yazid Aït Moujane n'a pas été retenu. En revanche, le retour d'Edson Seidou après cinq matches d'absence et le grand retour de Maxence Carlier après trois mois sans compétition. Sofiane Barroug et Atila Fontinha figurent dans le groupe comme lors du tour précédent de Coupe de France.

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Yasser Baldé, Rémy Duterte, Bryan Goncalves, Kevin Perrot, Marvin Baudry, Baptiste Etcheverria, Edson Seidou, Pierrick Cros, Maxence Carlier

Milieux : Jimmy Roye, Julien Maggiotti, Jordan Adéoti, Atila Fontinha, Sofiane Barroug

Attaquants: Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Yohan Brun, Kader N’Chobi

Blessés : Ludéric Etonde, Théo Chatelain, François-Xavier Fumu Tamuzo, Ryan Ferhaoui

Suspendu : Randi Goteni

Choix du coach : Yazid Aït Moujane