Coupe de France : le Stade Lavallois veut faire encore mieux que l'an dernier sans tomber dans le piège

C'est le début de l'aventure pour le Stade Lavallois. Les Tango se déplacent à Orvault, près de Nantes, club de R1 (sixième division) ce samedi pour leur entrée en lice, au 7e tour, en Coupe de France. L'objectif annoncé clairement par le président Laurent Lairy et par le club est d'aller au moins en 16e de finale de la compétition. Les Lavallois ont été éliminé juste avant l'an dernier, en 32e de finale, face à Quevilly Rouen Métropole aux tirs aux buts après avoir éliminé le Mans notamment. L'ombre d'un parcours difficile, comme c'est le cas ces dernières années, plane sur les joueurs et le staff mais tous essayent d'évacuer ces mauvais souvenirs.

ⓘ Publicité

La défaite contre QRM mal digérée par le coach lavallois

"Si on prépare un match avec la peur d'être éliminé, on n'envoie pas forcément de bons signaux à ses joueurs", commence le coach Olivier Frapolli, "il n'y a jamais de match facile mais on a la possibilité de passer, c'est dans nos cordes, mais pour ça il faut qu'on soit très sérieux". Avant de tomber face au Mans, le parcours de l'an dernier a été long et semé d'embuches, "on a eu des matches difficiles, notamment à Vertou, en Vendée aussi ce n'avait pas été facile, mais on est au 7e tour et plus vous avancez dans les tours plus les clubs qui restent ont fait beaucoup de choses pour en arriver là", dit-il. Olivier Frapolli a d'ailleurs mal digéré la défaite aux tirs aux buts face à QRM en 32e de finale, "moi oui mais les joueurs non et je pense que c'était très bien en fait parce que l'histoire nous a montré que derrière on a fait un mois de janvier incroyable avec cinq victoires".

Ne pas négliger l'équipe du niveau inférieur

"C'est vrai que l'année dernière on s'était qualifié difficilement mais on contre les équipes dites de niveau inférieur, eux ont la motivation qui est sans doute plus élevée que nous, le terrain joue aussi et il y a toujours une ambiance particulière ce n'est pas facile à aborder", avoue le défenseur Marvin Baudry. "On ne se reparle pas forcément de l'année dernière" ou des dernières années ajoute l'ancien choletais, "tous les ans il y a toujours des surprises, le but c'est qu'on ne fasse pas partie de ces surprises". Il assure que l'équipe restera concentrée, malgré les cinq divisions d'écart avec Orvault, "le danger c'est justement se relâcher mentalement, être moins motivé, préparer un peu moins bien le match parce qu'on joue contre une équipe de niveau inférieur, c'est ça le danger".

Le groupe pour affronter Orvault

Il faudra en tout cas faire sans le buteur lavallois Zakaria Naidji, suspendu, ni Julien Maggiotti, parti en Corse rejoindre sa compagne pour un heureux événement. Kévin Perrot, Remy Duterte ou encore Pierrick Cros font leur retour dans le groupe.

Coup d'envoi 15h pour le Stade Lavallois ce samedi à Orvault pour le 7e tour de la Coupe de France.