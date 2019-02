Coupe de France : le Stade Rennais dans le dernier carré grâce à sa victoire face à Orléans

Rennes, France

C'est fait pour les Rennais ! On ne peut plus les arrêter en ce moment. Après la belle qualification la semaine précédente face au Betis Séville, les hommes de Julien Stéphan passent un nouveau tour dans une autre compétition. Ils se hissent en demi-finale de Coupe de France grâce à leur victoire face à Orléans, club de Ligue 2, sur un score de 2-0.

Un match compliqué pour les Rouge et Noir puisque la victoire s'est dessinée tard dans la partie.

Un coup-franc de Bourigeaud

C'est par l'intermédiaire d'un très beau coup-franc de Benjamin Bourigeaud que les Rennais se lancent dans le match. L'ancien Lensois place sa frappe dans le petit filet gauche du portier d'Orléans. Ça fait 1-0 à la 65ème minute de jeu.

Le break de Niang

Et puis, le Stade Rennais déroule, se créé beaucoup d'occasions et déborde son adversaire et parvient à faire le break. Hatem Ben Arfa, qui avait sans doute à coeur de se racheter après sa sanction le match dernier, part plein axe balle au pied. Il sert sur le côté gauche M'baye Niang dans la surface adverse. Le Sénégalais n'a plus qu'à ajuster Renault et plomber l'équipe d'Orléans. Ça fait donc 2-0, six minutes plus tard. Le score en reste là.

Le clapping, désormais traditionnel après chaque victoire :

Réaction du premier buteur, Benjamin Bourigeaud :

La joie du président des Rouge et Noir Olivier Létang :

Le tirage au sort est prévu ce jeudi. Il reste Paris, Lyon et l'AS Vitré ou le FC Nantes.

Les demi-finales sont programmées pour les 2 et 3 avril prochain.