Coupe de France : le Stade Rennais déjà éliminé face au SCO d'Angers (2-1)

Le ballon au fond du but d'Alfred Gomis, le gardien rennais qui a vécu un début de match très compliqué.

Le Stade Rennais a de quoi regretter ce premier quart d'heure catastrophique face à Angers, en 32e de finale. Il lui a coûté le match et donc la qualification pour la suite de la Coupe de France.

Dès la quatrième minute de jeu Angelo Fulgini ouvre le score et prend à défaut le défenseur rennais Damien Da Silva. Le buteur angevin reprend de la tête un centre enroulé de Vincent Manceau. Et la situation tourne au cauchemar moins de dix minutes plus tard pour les Rennais. Sur un contre angevin, Damien Da Silva fait faute dans la surface sur Pierrick Capelle (11e). Le capitaine du Stade Rennais était de toute façon déjà battu sur cette action. Angelo Fulgini marque son penalty.

Malgré ce premier quart d'heure catastrophe pour Rennes, les Rouge et Noir vont tout de même se montrer dominant le reste de la première période et se procurer le plus d'occasions. Notamment grâce à Jérémy Doku, mais sans jamais parvenir à trouver la faille.

L'électrochoc Serhou Guirassy

Le Stade Rennais montre un autre visage au retour des vestiaires. En partie grâce à l'entrée précipitée de Serhou Guirassy à la place de Romain Del Castillo (49e), sonné par un ballon pris en pleine tête. A peine entrée, Serhou Guirassy marque un but magnifique (53e). Presque à l'arrêt à l'entrée de la surface angevine, dos au but, l'attaquant parvient à se retourner et enroule une frappe qui rentre grâce au poteau opposé.

Galvanisé, le Stade Rennais va se montrer conquérant et dangereux. Mais ne parvient pas à marquer ce deuxième but synonyme de séance de tir aux buts. La plus belle occasion sera pour Martin Terrier (68e), après un gros travail de Serhou Guirassy. Alors que le gardien du SCO Ludovic Butelle était battu, Martin Terrier dévisse sa reprise qui passe largement à côté.

Le Stade Rennais est éliminé de la Coupe de France dès son entrée dans la compétition. Un échec pour Rennes face à Angers, adversaire direct dans la bataille pour la cinquième place au classement de Ligue 1.