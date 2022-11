Coupe de France : le TFC affrontera Lannion en 32es de finale

On connait le programme des 32es de finale de la Coupe de France qui se joueront les 7 et 8 janvier prochains. Le TFC ira en Bretagne et affrontera le FC Lannion, équipe de National 3.

Un adversaire à la portée des Violets

Le TFC aura repris la compétition quelques jours plus tôt avec un déplacement à Marseille le 29 décembre puis la réception d'Ajaccio le 1er janvier en Ligue 1. Avant donc de basculer sur la Coupe de France une semaine plus tard.

De son côté, Rodez actuellement 18ème de Ligue 2, affrontera Monaco (6ème de Ligue 1) en 32es de finale, au Stade Louis II. Rodez avait battu au 8ème tour Roche Saint-Genest (régionale 2) et au 7ème tour l'AS Saint-Etienne.