Coupe de France : le TFC éliminé par l'Olympique de Marseille après les prolongations (1-2)

Dans ce choc des 32ème de finale de la Coupe de France entre écuries de Ligue 1, le duel a tourné à l'avantage des olympiens qui se sont imposés 2 buts à 1, après prolongations, au Stadium. Le TFC, déjà éliminé de la Coupe de la Ligue, n'a plus que le championnat à disputer.

C'était un rendez-vous que Pascal Dupraz ne voulait pas manquer. Ce 32è de finale de Coupe de France face à l'OM, c'était pour le tacticien toulousain l'occasion d'effacer le souvenir, amer, de l'élimination en Coupe de la Ligue début décembre face à Metz, en 8è de finale de la compétition. Encore raté...

Et pourtant, ils y ont longtemps cru, les toulousains, n'hésitant pas à faire durer le plaisir jusqu'aux prolongations pour arracher une qualification qui n'aurait pas été imméritée, malgré un match globalement dominé par les olympiens. Le TFC avait fait le plus dur en répondant à l'ouverture du score de Rémy Cabella (48è) sur une frappe croisée de Durmaz (57è) qui trompait Yohan Pelé, alors que Marseille était alors au plus fort de sa domination.

Pascal Dupraz rêvait du Stade de France...

Mais les violets ont par la suite payé leur manque de réalisme devant le but, avec plusieurs situations dangereuses (Braithwaite, 15è, 51è ) qui auraient pu, auraient du, se concrétiser par un but... Car visiblement moins frais physiquement que leurs adversaires phocéens, les toulousains ont finalement craqué dès le début de la toute dernière période de prolongation, (117è) avec un Rémy Cabella qui s'est offert un doublé à l'issue d'une action initiée par Zinédine Machach, joueur prêté à l'OM par... le TFC. 60 ans après son dernier (et seul, jusqu'à présent) succès dans l'épreuve, le TFC de Pascal Dupraz rêvait d'ajouter une nouvelle Coupe de France à son palmarès... Il lui faudra désormais se contenter du train-train des matchs du championnat du week-end. Et ça commence dès samedi prochain, au Stadium, avec la réception de Nantes pour la 1ère rencontre de la phase retour de Ligue 1.

Ecoutez ci-dessous la réaction à cette élimination du coach toulousain Pascal Dupraz, plutôt remonté.