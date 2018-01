Coupe de France: Le TFC et Colomiers éliminés en 16ème de finale

Par Jean-Marc Pérez, France Bleu Occitanie

Il n'y a plus d'équipes midi pyrénéennes en Coupe de France. le Toulouse et et Colomiers ont été éliminés en 16ème de finale par Bourg en Bresse ( L2) et le FC Sochaux (L2)